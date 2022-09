Nationalspieler Foto: John Walton/PA Wire/dpa up-down up-down Nations League Nationalelf ohne Müller und Werner gegen England Von dpa | 26.09.2022, 19:51 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet ohne Thomas Müller und Timo Werner in das letzte Nations-League-Spiel am Abend in London gegen den schon feststehenden Absteiger England.