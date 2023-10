Ilkay Gündogan soll unabhängig von einem möglichen Comeback von Torwart Manuel Neuer die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auch bei der Heim-EM 2024 als Kapitän anführen.



„Ilkay wird Kapitän bleiben. Ich habe viel zu ihm gesagt. Er ist einer, der nie herumschreit, da bin ich sehr zufrieden“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Testländerspiel in Philadelphia gegen Mexiko.



Neuer nach zehnmonatiger Pause vor Comeback

Gündogan war noch von Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick im September zum DFB-Kapitän ernannt worden. Der neue Bundestrainer bestätigte diese Personalentscheidung. Nach dem Beinbruch von Neuer im vergangenen Dezember hatte zunächst auch Joshua Kimmich das Amt in Abwesenheit des Torhüters übernommen. Der Name Neuers wurde bei der Pressekonferenz in Philadelphia von Nagelsmann nicht erwähnt.



Neuer steht beim FC Bayern München nach fast zehnmonatiger Pause vor einem Comeback. Zum DFB-Kreis kann er frühestens im November zurückkehren, wenn die letzten EM-Tests in diesem Jahr gegen die Türkei (18. November) in Berlin und gegen Österreich (21. November) in Wien anstehen. Nummer eins im deutschen Tor ist derzeit Marc-André ter Stegen.



Neuer hat in 60 seiner insgesamt 117 Länderspiele die Kapitänsbinde getragen. Häufiger war nur Rekordnationalspieler Lothar Matthäus Spielführer der DFB-Elf - in 75 Länderspielen. Im Lincoln Financial Field soll Gündogan zum achten Mal die Nationalmannschaft als Kapitän anführen.