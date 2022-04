Julian Nagelsmann FOTO: Angelika Warmuth Bundesliga Nagelsmann: Auswechslung Nianzou „erzieherische Maßnahme“ Von dpa | 17.04.2022, 18:37 Uhr | Update vor 59 Min.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat die Auswechslung des nach einem harten Foul verwarnten Tanguy Nianzou beim 3:0 in Bielefeld als „erzieherische Maßnahme“ begründet. Der 19-Jährige war mit angehobenem Ellenbogen in ein Kopfballduell mit Fabian Kunze gegangen und hatte diesen am Kopf getroffen (45.). Kunze wurde minutenlang behandelt, auf einer Trage vom Platz getragen und konnte nicht mehr weiterspielen. Wie die Arminia mitteilte, gehe es dem 23-Jährigen schon wieder besser, er sei stabil, wurde aber zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht.