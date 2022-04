Mit einem bandagierten Knöchel humpelte Schweinsteiger nach dem ersten Münchner Punktverlust der Bundesliga-Saison kommentarlos in den Mannschaftsbus. Nach dem Finale am Freitag folgen Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft.

Sicher ist jedoch, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in den im September anstehenden WM-Qualifikationsspielen gegen Österreich und auf den Färöern Inseln auf Lukas Podolski verzichten muss. Er hatte sich beim 2:0-Sieg von Arsenal London gegen Fenerbahce Istanbul in der Champions-League-Qualifikation am Dienstagabend eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.