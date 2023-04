Carlo Ancelotti Foto: Joan Monfort/AP/dpa up-down up-down Primera División Nach möglichem Titel-K.o.: Real-Coach entschuldigt sich Von dpa | 26.04.2023, 08:22 Uhr

Real Madrid patzt in der spanischen Liga in der entscheidenden Phase des Titelkampfs. Von Trainer Carlo Ancelotti gibt es Kritik an der Mannschaft um Toni Kroos - und eine Ansage an die Fans.