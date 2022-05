Die Spieler von Real Madrid feiern den Einzug ins Finale der Champions League. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa FOTO: Manu Fernandez Champions League Last-Minute-Wahnsinn: Real sorgt für Final-Kracher mit Klopp Von dpa | 04.05.2022, 23:42 Uhr | Update vor 20 Min.

Was für ein Finale furioso! Mit zwei ganz späten Toren rettet sich Real Madrid gegen Man City in die Verlängerung und macht dort den Final-Einzug durch Benzema perfekt. Nun wartet das große Finale gegen den FC Liverpool und Jürgen Klopp - wie 2018 in Kiew.