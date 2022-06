ARCHIV - Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch Regionalliga Nach Kickers Emden: Bremer SV schafft Regionalliga-Aufstieg Von dpa | 05.06.2022, 18:19 Uhr

Nach dem BSV Kickers Emden hat am Sonntag auch der Bremer SV den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga Nord geschafft. Der Traditionsverein und künftige Pokalgegner des FC Schalke 04 gewann am letzten Spieltag der Aufstiegsrunde mit 3:1 (1:0) gegen Concordia Hamburg und sicherte sich dadurch den zweiten Aufstiegsplatz. Die Hamburger wie auch der schleswig-holsteinische Vertreter SV Todesfelde scheiterten dagegen in dieser Relegationsrunde aus vier Teams. Das war den Bremern zuvor zwischen 2014 und 2019 gleich fünf Mal passiert.