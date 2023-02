Erdbeben Foto: Boris Roessler/dpa up-down up-down Conference League Nach Erdbeben: Trabzonspor will Spenden sammeln Von dpa | 15.02.2023, 13:35 Uhr

Nach der Erdbeben-Katastrophe wurden in der Türkei alle Sportveranstaltungen abgesagt. Fußball-Club Trabzonspor muss nun in der Conference League antreten - und will dabei Spenden sammeln.