Champions League Nach Comeback: Eintracht überwintert in der Königsklasse Von dpa | 01.11.2022, 23:04 Uhr

Was für eine Moral! Eintracht Frankfurt bleibt nach starker Aufholjagd in der Champions League - und wird die nun utopische Titelverteidigung in der Europa League gerne abschreiben.