Bundesliga Nach Bayer-Niederlage: BVB für Champions League qualifiziert Von dpa | 18.04.2022, 13:04 Uhr

Borussia Dortmund ist durch die Niederlage von Bayer Leverkusen am Sonntagabend gegen RB Leipzig schon sicher für die Champions League qualifiziert. Das 0:1 der Werkself beseitigte die letzten Zweifel am erneuten Dortmunder Einzug in die Königsklasse, da es am letzten Spieltag zum Duell zwischen Leverkusen und dem derzeitigen Fünften SC Freiburg kommt.