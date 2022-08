ARCHIV - Leverkusens Sportchef Simon Rolfes hält Neuzugänge für möglich. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa FOTO: Rolf Vennenbernd up-down up-down Bundesliga Nach Bayer-Fehlstart: Rolfes schließt Neuzugänge nicht aus Von dpa | 20.08.2022, 18:38 Uhr

Nach dem eklatanten Fehlstart mit vier Niederlagen in vier Pflichtspielen hat Sportchef Simon Rolfes weitere Neuzugänge bei Bayer Leverkusen nicht ausgeschlossen.„Das ist natürlich ein Impuls, der möglich ist“, sagte Rolfes nach der 0:3-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim: „Wenn Sachen machbar sind, werden wir auch was versuchen.“Schnellschüsse wird es aber wahrscheinlich nicht geben, auch wenn Bayer in Adam Hlozek im Sommer erst einen Neuen geholt hat. ...