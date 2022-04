Im Spiel zwischen der AS St. Étienne und der AS Monaco zündeten Fans unter anderem Pyrotechnik. Foto: Jean-Philippe Ksiazek/AFP/dpa FOTO: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK Ligue 1 Nach Ausschreitungen: Saint-Étienne ohne Fans Von dpa | 25.04.2022, 18:00 Uhr

Die AS Saint-Étienne muss ihr letztes Heimspiel dieser Saison in der französischen Fußball-Liga ohne Zuschauer absolvieren. Der Disziplinarausschuss des Ligaverbands LFP bestrafte den Club für die Vorfälle beim 1:4 gegen AS Monaco am vergangenen Samstag.