Beginn einer Bayern-Ära: Der Sieg in der Champions League 2013. Foto: dpa/Gentsch up-down up-down Muras-Kolumne Endet der Münchner Triumphzug der Langeweile? Eine Kolumne von Udo Muras | 24.05.2023, 17:03 Uhr

Mit dem Sieg in der Champions League 2013 begann für den FC Bayern München eine erfolgreiche Ära - die erst an diesem Samstag enden könnte. Das ändert aber wohl wenig an den finanziellen Verhältnissen, bemerkt unser Kolumnist Udo Muras.