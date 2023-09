„Foul von mir oder Foul von ihm?“, fragte Müller bei der Szene, in der er Alejandro Grimaldo gefoult hatte. Der Bayer-Profi hatte den folgenden Freistoß direkt zum zwischenzeitlichen 1:1 verwandelt. DAZN-Experte Ballack antwortete: „Er spielt natürlich den Ball, ihr habt beide den Fuß oben. (...) Man kann es so geben. Du siehst es sicherlich anders.“



Bei der zweiten Szene ging es um das Foul von Alphonso Davies in der Nachspielzeit im Strafraum an Jonas Hofmann, das zum Strafstoß und zum Ausgleich für Bayer durch Exequiel Palacios geführt hatte. „Was machen wir da?“, fragte Müller und konnte den Pfiff von Schiedsrichter Daniel Schlager, der sich das Foul per Videobeweis noch einmal angeschaut hatte, nicht gänzlich nachvollziehen. „Wir spielen immer noch einen Kontaktsport“, sagte Müller. „Klar, kannste pfeifen, du findest schon Argumente dafür, aber er ist sehr soft.“