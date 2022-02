Fußball FOTO: Jens Büttner Fussball MSV-Trainer will nach Befreiungsschlag weiter klettern Von dpa | 20.02.2022, 10:36 Uhr | Update vor 10 Std.

Nach dem ersten Sieg-Doppelpack der Saison will Trainer Hagen Schmidt will mit dem MSV Duisburg den Schwung mitnehmen und möglichst rasch die Distanz zu den Abstiegsplätzen in der 3. Fußball-Liga vergrößern. „Wir sind weiterhin in der gefährlichen Zone“, sagte Schmidt nach dem 2:0 gegen Türkgücü München: „Wir sind im Fokus und wissen, was wir zu tun haben.“