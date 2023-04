Jose Mourinho Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa up-down up-down Europa League Mourinho als Einpeitscher: Roma jubelt, nun Bayer-Gegner Von dpa | 21.04.2023, 03:16 Uhr

Der Bayer-Gegner hat es in sich: Die AS Roma zeigte gegen Rotterdam, zu was die Mannschaft in der Lage ist. Und am Rand steht ein besonderer Trainer.