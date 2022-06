Deutschlands Youssoufa Moukoko (M) kommt zum Torschuss. Foto: Lukasz Sobala/Newspix/dpa FOTO: Lukasz Sobala Fussball Moukoko will sich durchbeißen: „Muss niemandem was beweisen“ Von dpa | 08.06.2022, 09:47 Uhr

Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko will sich trotz der schwierigen Saison mit wenigen Einsätzen bei Borussia Dortmund nicht unterkriegen lassen. „Nächstes Jahr will ich angreifen“, sagte der 17 Jahre alte U21-Nationalspieler dem TV-Sender Sky und dem „Kicker“ nach seinem nächsten Doppelpack für die deutsche Nachwuchs-Auswahl. Er sei „extrem motiviert“, sagte Moukoko nach dem 2:1 (1:1) in Polen zum Abschluss der EM-Qualifikation am Dienstagabend. „Jetzt habe ich Pause und kann durchschnaufen, und dann kann ich nächste Saison voll angreifen.“