Luka Modric Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down Nations League Modric lässt Zukunft offen: „Hier, um Turnier zu gewinnen“ Von dpa | 14.06.2023, 07:31 Uhr

Luka Modric war schon zweimal nah dran an einem Titel mit Kroatien. Zuletzt gab es bei der WM in Katar Bronze. In der Nations League soll jetzt endlich der Pokal her.