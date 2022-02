Torsten Lieberknecht FOTO: Stefan Puchner Fussball Mit Lieberknecht: Darmstadt zuversichtlich gegen Hansa Von dpa | 18.02.2022, 13:43 Uhr | Update vor 11 Std.

Coach Torsten Lieberknecht wird voraussichtlich zum Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Hansa Rostock an die Seitenlinie des SV Darmstadt 98 zurückkehren. Er habe bereits zwei negative Schnelltestergebnisse vorliegen, erklärte der Trainer des Fußball-Zweitligisten bei der Pressekonferenz am Freitag. Der 48-Jährige wartet nun auf ein negatives PCR-Testergebnis, um wieder auf der Bank Platz nehmen zu dürfen.