Mit ein bisschen Wynton Rufer: Neuseelands Motivationsritual Von dpa | 13.06.2022, 06:04 Uhr

Eine Bundesliga-Legende gehört auch dazu. Neuseelands Fußballer haben ein ganz besonderes Ritual, das ist vor einem der wichtigsten Spiele des Landes an diesem Dienstag mit dem interkontinentalen Playoff um den WM-Einzug gegen Costa Rica in Ar-Rayyan in Katar nicht anders.