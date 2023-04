Fabian Bredlow Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down VfB Stuttgart Mit Bredlow gegen Bochum: Torwartfrage hat keine Priorität Von dpa | 08.04.2023, 06:41 Uhr

Der neue Trainer Sebastian Hoeneß will sich - wenn überhaupt - erst in seiner zweiten Woche beim VfB Stuttgart näher mit der Torhüterfrage beschäftigen. „Ich muss jetzt andere Entscheidungen treffen“, sagte der Coach der Schwaben vor dem wegweisenden Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Gegen den Revierclub wird erneut Fabian Bredlow spielen.