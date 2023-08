Frauen-WM Fans Foto: Darren England/AAP/dpa up-down up-down Fußball-WM der Frauen Millionster Fußball-Fan bei der Frauen-WM begrüßt Von dpa | 01.08.2023, 13:26 Uhr | Update vor 39 Min.

Mehr als eine Million Fans haben bislang die Spiele der Frauenfußball-WM in Neuseeland und Australien in den Stadien besucht. Das gab der Weltverband FIFA bekannt. Als einmillionster Fan passierte eine Amerikanerin beim Spiel zwischen Portugal und den USA in Auckland den Eingang.