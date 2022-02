Fußball FOTO: Bernd Thissen Fussball Meppen-Osnabrück vor fast 10.000 Fans Von dpa | 25.02.2022, 14:01 Uhr | Update vor 2 Std.

Das Drittliga-Derby zwischen dem SV Meppen und dem VfL Osnabrück darf an diesem Samstag vor 9968 Zuschauern und damit in einem zu 75 Prozent ausgelasteten Stadion stattfinden. „Die Karten gingen in kürzester Zeit weg - wie warme Semmeln“, sagte der Meppener Trainer Rico Schmitt am Freitag. „Diese Unterstützung wird uns zusätzliche Power geben, die wir brauchen. Denn der VfL Osnabrück ist ein ambitionierter, sehr guter Gegner.“