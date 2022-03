WM 2022 in Katar FOTO: Christian Charisius Vor WM-Auslosung Menschenrechtler prangern „Ausbeutung“ in Katar an Von dpa | 29.03.2022, 12:38 Uhr | Update vor 56 Min.

Am Donnerstag tagt in Doha der FIFA-Kongress, am Freitag werden die Gruppen für die Fußball-WM 2022 ausgelost. Die Kritik am Ausrichter des Weltereignisses reißt zuvor nicht ab.