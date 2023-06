Jose Luis Mendilibar Foto: Denes Erdos/AP up-down up-down Europa-League-Finale Mendilibar hofft nach Titel auf Verbleib in Sevilla Von dpa | 01.06.2023, 05:17 Uhr

José Luis Mendilibar hofft, dass er nach dem bemerkenswerten siebten Titelgewinn des FC Sevilla in der Europa League auch weiter Trainer des spanischen Fußball-Erstligisten bleiben darf. Es wäre schön, wenn man sich darauf verständigen könnte, sagte der 62-Jährige nach dem gewonnenen Elfmeter-Krimi gegen die AS Rom im Finale von Budapest am Mittwochabend.