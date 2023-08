Nach Informationen der Zeitung „Le Parisien“ und des Senders RMC Sport hat der Verein aus der Premier League bereits Kontakt mit dem französischen Meister aufgenommen. Ein konkretes Angebot für den Weltmeister von 2014 soll Crystal Palace aber zunächst nicht abgegeben haben.



Draxlers Vertrag bei PSG läuft noch bis zum Sommer 2024. In Paris spielt der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler schon länger keine Rolle mehr. In der vergangenen Saison hatte ihn PSG an Benfica Lissabon verliehen, wo er sich allerdings auch nicht durchsetzen konnte.



Seit seiner Rückkehr nach Paris trainiert der frühere Schalker und Wolfsburger nicht mit der ersten Mannschaft, sondern mit einer Gruppe von aussortierten Profis.