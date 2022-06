ARCHIV - Sébastien Haller. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild FOTO: Arne Dedert Bundesliga Medien: Borussia Dortmund mit Ajax wegen Haller einig Von dpa | 22.06.2022, 10:02 Uhr

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund soll laut Medienberichten mit Ajax Amsterdam Einigkeit über den Transfer von Stürmer Sébastien Haller erzielt haben. Nach Informationen von Sky beträgt die Ablösesumme 31 Millionen Euro plus bis zu vier Millionen Euro an Bonuszahlungen. Haller soll am Donnerstag seinen Medizincheck absolvieren und einen Vierjahresvertrag erhalten. Bei Ajax hat der Nationalspieler der Elfenbeinküste noch einen Vertrag bis 2024.