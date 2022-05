ARCHIV - Gladbachs ehemaliger Sportdirektor Max Eberl. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild FOTO: Marius Becker Fußball Max Eberl bedankt sich in Offenem Brief bei den Fans Von dpa | 14.05.2022, 03:00 Uhr

Mehr als drei Monate nach seinem überraschenden Rücktritt beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat sich der ehemalige Sportdirektor Max Eberl mit einem Offenen Brief an die Fans erstmals wieder öffentlich geäußert und sich bei den Anhängern des Clubs bedankt. „Es ist jetzt einige Zeit vergangen und wir konnten uns leider nicht richtig verabschieden. Es tut mir leid, dass ich im Januar diese radikale Entscheidung treffen musste. Ich möchte mich an dieser Stelle auch für die zahlreichen und unfassbar tollen Briefe und Mails bedanken. Sie haben mich sehr gefreut und haben geholfen auf meinem Weg“, schrieb Eberl an den Vorstand des FPMG Supporters Club, der Dachorganisation der Fanclubs.