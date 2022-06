ARCHIV - Lothar Matthäus, ehemaliger Fußballer und Sky-Experte, vor dem Spiel. Foto: Federico Gambarini/dpa FOTO: Federico Gambarini Bundesliga Matthäus: Verstärkter BVB kann Bayern-Dominanz beenden Von dpa | 06.06.2022, 17:35 Uhr

Mit dem neuen Trainer Edin Terzic und gezielten Verstärkungen kann Borussia Dortmund in der kommenden Saison nach Meinung von Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus die Dominanz von Serienmeister FC Bayern München beenden. Terzic sei für ihn „seit dem Sieg im DFB-Pokal eine Art Gesicht von Borussia Dortmund“, schrieb der 61-Jährige am Montag in seiner Kolumne bei Sky. „Der Club hat jetzt schon drei deutsche Nationalspieler verpflichtet. Das nimmt langsam aber sicher Konturen an, um wirklich einmal dem FC Bayern die Meisterschaft streitig zu machen.“