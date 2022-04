Lothar Matthäus FOTO: Andreas Gora Fussball Matthäus: BVB nur „Verfolger“, kein „direkter Konkurrent“ Von dpa | 21.04.2022, 05:04 Uhr

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Borussia Dortmund nicht auf Augenhöhe mit Tabellenführer FC Bayern. „Die Bayern spielen gegen den direkten Konkurrenten, wobei ich in diesem Fall gar nicht mehr vom Konkurrenten, sondern vom Verfolger sprechen würde“, sagte der Sky-Experte im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Beide Mannschaften treffen an diesem Samstag zum Topspiel aufeinander (18.30 Uhr/Sky). Mit einem Sieg können die Bayern ihre zehnte Meisterschaft in Serie perfekt machen.