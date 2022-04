Experte FOTO: Sven Hoppe Bundesliga Top-Spiel Matthäus: Bayerns Titelgewinn eine kleine Entschädigung Von dpa | 20.04.2022, 06:18 Uhr | Update vor 15 Min.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht in der zehnten Meisterschaft in Serie für den FC Bayern eine kleine Entschädigung nach dem Aus in der Champions League und im DFB-Pokal.