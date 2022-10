Mark van Bommel Foto: Tom Goyvaerts/BELGA/dpa up-down up-down Ehemaliger Bayern-Profi Mark van Bommel entgeht bewaffnetem Überfall Von dpa | 26.10.2022, 15:43 Uhr

Mark van Bommel, der ehemalige Fußballprofi des FC Bayern München, ist nur knapp einem bewaffneten Überfall entkommen. Als der 45-Jährige in der Nacht zum 25. Oktober mit seinem Auto nach Hause gekommen sei, sei er von einem Mann mit Pistole in seiner Tiefgarage in Antwerpen erwartet worden, berichteten die Zeitungen „Gazet van Antwerpen“ und „Het Laatste Nieuws“.