Nationalmannschaft Marios Götzes Ambitionen auf die EM 2024: „Wäre superschön" Von dpa | 11.01.2023, 11:48 Uhr

Mario Götze will seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft auch nach der Frust-Weltmeisterschaft in Katar fortsetzen und hofft auf die Heim-EM 2024.