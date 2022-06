ARCHIV - Marcus Mann vor einem Spiel im Stadion. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Swen Pförtner Sportdirektor Marcus Mann will 96 Schritt für Schritt erfolgreicher machen Von dpa | 02.06.2022, 15:27 Uhr

Trotz der teilweise hochkarätigen Transfers möchte Fußball-Zweitligist Hannover 96 keine Favoritenrolle angehängt bekommen. „Wir können nicht davon ausgehen, dass wir vom ersten Spieltag an alles in Grund und Boden spielen. Es wird ein Entwicklungsprozess sein, der wieder ein bisschen Zeit benötigt“, sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des NDR.