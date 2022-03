Manuel Neuer FOTO: Arne Dedert Fussball Manuel Neuer glaubt an den WM-Titel Von dpa | 22.03.2022, 17:01 Uhr | Update vor 46 Min.

„Saubere Pässe spielen, Männer“, brüllt der Trainer den Fußballern der Nationalmannschaft zu. Denn Trainer Hansi Flick hat keine Zeit zu verlieren. Am Samstag will sich die Mannschaft im Testspiel gegen Israel beweisen und drei Tage später gegen die Niederlande. Beides gilt als Vorbereitung für die Weltmeisterschaft im Land Katar in acht Monaten.