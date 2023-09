Was hat er bei Ihnen gelernt?

Er hat gelernt, wie man mit Höhen und Tiefen umgeht. Er ist am Anfang aufgestiegen mit der U19, hat dann die Erste in der Regionalliga trainiert und wir waren trotz eines guten Kaders ein bisschen abgeschlagen. Er hat daraus Lehren gezogen und vor allem Wert auf die Fitness seiner Mannschaft gelegt. Das war der größte Mehrwert. Da hat er brutal zugelegt. Aber der Sandro hat auch ein enormes Fingerspitzengefühl. Das hat man oder man hat es nicht. Aber das hat er nicht von uns, das hat er mitgebracht.

Ex-Unterhaching-Trainer Sandro Wagner beim Spiel gegen FC Energie Cottbus. Foto: dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wann hatten Sie zum ersten Mal das Gefühl, dass Sandro Wagner dermaßen durchstarten könnte?

Das war ein schleichender Prozess, in letzter Konsequenz war es die akribische Vorbereitung auf die Relegation gegen Cottbus um den Aufstieg in die Dritte Liga. Eine Relegation ist ja für alle Beteiligten von den Nerven her nichts Schönes. In zwei Spielen kann eine ganze Saison auf den Kopf gestellt werden. Mir fällt eine Situation ein. Er sagte so selbstsicher zu mir: „Wenn wir Meister werden, mach dir keine Gedanken, dann packen wir das, weil wir uns überprofessionell vorbereiten“. Gut, das werden die anderen Mannschaften auch machen. Aber er hat dann halt wirklich bis ins letzte Detail geplant, und das macht die großen Trainer aus.

Waren Sie trotzdem überrascht, dass es bei ihm so schnell nach oben ging?

Das war natürlich schon ein Sonderfall beim DFB. Es ist ja selten, dass ein bestehendes Bundestrainerverhältnis wie jetzt mit Hansi Flick kurz vor einem großen Ereignis aufgelöst wird. Da ist er in einen Sonderfall hereingerutscht, mit einem Trainer, der aus dem gleichen Jahrgang ist, und der Julian kennt ihn aus Hoffenheim (Anm. d. Red.: Wagner spielte dort, Nagelsmann war sein Trainer). Da sind ein paar glückliche Umstände zusammengekommen. Aber du musst auch erst einmal die Reputation haben. Da steht ein bisschen was auf dem Spiel, das ist ja kein Kindergeburtstag, dass man als ganz junges Trainerteam bei der Heim-Europameisterschaft performen muss. Aber der Julian Nagelsmann weiß, was er am Sandro Wagner hat. Nagelsmann überlässt nichts dem Zufall, der Sandro auch nicht, deshalb passen sie sehr gut zusammen.

Julian Nagelsmann (links) und Sandro Wagner (rechts) beim Spiel des FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim 2018 Archivfoto: imago sportfotodienst Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Haben Sie Ihrem Aufstiegstrainer schon zu seinem weiteren Aufstieg gratuliert?

Noch nicht. Am Freitag, als es bestätigt wurde, war Spieltag. Da war Arminia Bielefeld unser Thema. Aber das werden wir sicher nachholen. Seine ehemaligen Spieler sind mit ihm ständig in Kontakt. Daran sieht man, wie der die Mannschaft in den Bann gezogen hat. Das gefällt mir so. Weil man sich doch austauschen kann. Er kriegt jetzt neue Blickwinkel von weiter oben. Das hier war eine Win-Win-Situation für beide. Ich glaube, dass wir uns beide weiter werden helfen können. Ich werde jetzt für ihn als Co-Trainer bei der Nationalelf weniger beitragen können, aber er wird uns schon wertvolle Tipps geben können, was die Trainingslehre betrifft. Da ist ja doch beim DFB gerade ein bisschen was im Umbruch.

Gehen Sie davon aus, dass der Kontakt tatsächlich bestehen bleibt?

Hundertprozentig! Sein Sohn spielt in unserem Nachwuchs. Und er wohnt ja hier. Es gibt einen Italiener in Unterhaching, da trifft man sich immer mal wieder. Von unserer Seite reißt der Kontakt nie ab. So wie ich ihn kenne, macht er das auch nicht. Er ist ein sehr bodenständiger Mensch. Man sieht das gar nicht immer so, weil er doch sehr eloquent auftritt. Aber er macht keinen Unterschied, ob es jetzt ein Geschäftsstellenmitarbeiter oder der Präsident ist. Nicht nach oben buckeln und nach unten treten – das ist er überhaupt nicht. Das sind dann auf Sicht die Menschen, die Erfolg haben, wenn sie noch dazu erfolgsbesessen und empathisch sind.

Ehemaliger Unterhaching-Coach: Sandro Wagner. Foto: dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Fürchten Sie nicht, dass ihm in seiner neuen Funktion sein sehr selbstbewusst wirkendes Auftreten mit sehr direkter Ansprache etwas im Weg steht?

Ich denke, mit der Installierung von Andreas Rettig beim DFB (Anm. d. Red.: als Geschäftsführer) beginnt eine neue Zeitrechnung. Der Andreas ist ja auch keiner, der jedem nach dem Mund redet. Wir brauchen Leute, die klare Kante zeigen. Es geht nicht darum, es immer jedem recht zu machen. Es geht darum, es sachgerecht zu machen. Da ist der Sandro genau richtig.