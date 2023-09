Champions-League-Sieger Manchester City hat in der englischen Premier League auch das sechste Saisonspiel in Serie gewonnen. Die Fußball-Mannschaft von Trainer Pep Guardiola setzte sich nach einer Halbzeit in Unterzahl mit 2:0 (2:0) hochverdient gegen Nottingham Forest durch.



Phil Foden (7. Minute) und der frühere Dortmunder Erling Haaland (14.) trafen vor eigenem Publikum im Etihad-Stadion für die klar überlegenen Gastgeber, die in dieser Spielzeit bisher eine makellose Bilanz haben. Auch in der Königsklasse, wo Man City in einer Gruppe mit RB Leipzig ist, hatte das Team unter der Woche sein Auftaktspiel gegen Roter Stern Belgrad mit 3:1 gewonnen.



Rodri verliert die Fassung und sieht Rot

In der zweiten Halbzeit schwächten sich die Cityzens allerdings selbst, als Rodri kurz nach dem Wiederanpfiff die Fassung verlor. Nach einem Zweikampf packte der Spanier seinen Gegenspieler Morgan Gibbs-White am Hals und kassierte dafür die Rote Karte. Zwar agierte Man City daraufhin nicht mehr ganz so ruhig und überlegen, doch Nottingham konnte seine Überzahl nicht nutzen.



Bei beiden Teams standen mehrere ehemalige Bundesliga-Stars in der Startaufstellung. Bei Triple-Gewinner Man City spielten neben Haaland auch Manuel Akanji (Borussia Dortmund) und Joško Gvardiol (RB Leipzig) von Beginn an. Bei Nottingham Forest waren Orel Mangala (VfB Stuttgart), Taiwo Awoniyi (Union Berlin) und Moussa Niakhaté (Mainz 05) in der Anfangsformation.