Simon Makienok FOTO: Christian Charisius 2. Bundesliga Makienok bleibt trotz unklarer Zukunft gelassen Von dpa | 09.03.2022, 13:06 Uhr | Update vor 57 Min.

Stürmer Simon Makienok vom FC St. Pauli bleibt gelassen, obwohl seine sportliche Zukunft wegen eines am Saisonende auslaufenden Vertrags noch immer unklar ist. „Wir haben bereits Gespräche geführt, schon im Wintertrainingslager. Bislang ist nichts entschieden und damit gehe ich sehr entspannt um“, sagte der 31 Jahre alte Däne in einem am Mittwoch auf der Homepage des Hamburger Fußball-Zweitligisten verbreiteten Interview. Er könne sich auch so weiter auf die Spiele und jedes Training fokussieren.