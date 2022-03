Fußball FOTO: Jens Büttner Bundesliga Mainz stellt Antrag auf Verlegung des Dortmund-Spiels Von dpa | 04.03.2022, 13:48 Uhr | Update vor 32 Min.

Der FSV Mainz 05 hat bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) einen Antrag auf eine Absetzung des für Sonntag terminierten Bundesliga-Spiels gegen Borussia Dortmund gestellt. Dies teilten die Rheinhessen am Freitag mit. Der Club hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass sich gleich 19 Personen mit dem Virus infiziert und in häusliche Isolation begeben haben. Die Betroffenen - Spieler, Trainer und Team-Mitarbeiter - seien vollständig immunisiert, hieß es. Infiziert seien 13 Profis und auch Trainer Bo Svensson, der von Sportvorstand Christian Heidel bei der Pressekonferenz vertreten wurde.