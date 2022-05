ARCHIV - Cheftrainer Felix Magath von Hertha BSC lächelt. Foto: Andreas Gora/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Andreas Gora Abstiegsfinale Magath vor Relegations-Rückspiel: Druck liegt jetzt beim HSV Von dpa | 22.05.2022, 14:16 Uhr

Vor dem Relegations-Rückspiel hat Hertha-Trainer Felix Magath dem Hamburger SV den größeren Druck zugewiesen. „Im Moment sind wir raus. Wir können ja nur noch gewinnen“, sagte der 68-Jährige am Sonntag vor dem Spiel in der Bundesliga-Relegation beim Hamburger SV am Montagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky). Magath gab sich kämpferisch. „Jetzt ist der HSV derjenige, der was zu verlieren hat. Jetzt ist der Druck beim HSV bei den Spielern und nicht mehr bei uns.“ Seine Mannschaft müsse die Situation klar annehmen, wie sie ist, sagte Magath.