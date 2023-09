Der ehemalige Bundesliga-Profi Joel Matip geht motiviert in die Europa-League-Saison mit dem FC Liverpool.



„Das wird nicht mit einer halben Backe gespielt, sondern mit 100 Prozent“, kündigte der 32-Jährige in einem Interview beim Pay-TV-Sender Sky an. „Wir spielen in jedem Wettbewerb, um ins Finale zu kommen. Der Weg ist noch weit, Linz ist der erste Schritt. Mit der Qualität, die wir im Kader haben, bin ich guter Dinge, dass wir da erfolgreich sein können.“ Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp hatte sich in der vergangenen Saison nicht für die Champions League qualifiziert.



In der Europa League trifft die Mannschaft nach dem Auftakt gegen LASK am Donnerstag (18.45 Uhr) in der Gruppe E noch auf Royale Union Saint Gilloise und den FC Toulouse. Der in Bochum geborene Matip wurde in der Jugend des FC Schalke 04 ausgebildet. Nach 194 Bundesliga-Spielen wechselte der Nationalspieler Kameruns in die Premier League zum FC Liverpool.