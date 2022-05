ARCHIV - Hannovers Linton Maina wechselt zum 1. FC Köln. Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Gregor Fischer 2. Bundesliga Linton Maina wechselt von Hannover 96 zum 1. FC Köln Von dpa | 19.05.2022, 13:57 Uhr

Fußball-Profi Linton Maina wechselt wie erwartet von Zweitliga-Club Hannover 96 zum 1. FC Köln. Der ablösefreie Außenbahnspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2025, teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. „Linton ist ein sehr schneller Spieler, der in die Tiefe geht und stark im Eins-gegen-eins ist. Damit bringt er wichtige zusätzliche Offensiv-Elemente in unser Spiel“, kommentierte Geschäftsführer Christian Keller die Verpflichtung des 22 Jahre alten gebürtigen Berliners.