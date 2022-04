Dank des Treffers von Robert Lewandowski in der 55. Minute behauptete der Champions-League-Finalist die Tabellenführung und holte das mit zwei glücklichen 1:0-Siegen gestartete Werder-Team des neuen Trainers Robin Dutt zurück auf den Boden der Tatsachen.

Erst zum dritten Mal gelangen den Dortmundern drei Erfolge zu Saisonbeginn, in den ersten zwei Fällen stürmte das Team danach zum Titel. «Wir sind zufrieden, aber wir können noch besser spielen», versicherte Matchwinner Lewandowski nach seinem zweiten Saisontor. «Er wurde heute dafür belohnt, dass er gearbeitet hat wie ein Stier», lobte BVB-Coach Jürgen Klopp seinen Torschützen, bemängelte aber die erneut schwache Chancenverwertung.

Die Gäste hatten deutlich mehr Grund zur Selbstkritik. «Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, nicht gut umgesetzt», bekannte Werder-Neuzugang Cedrick Makiadi nach der siebten Bundesliga-Pleite der Bremer in Dortmund in Serie. «Wir haben noch ganz viel Arbeit vor uns», erklärte Coach Dutt.

Vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw hatte BVB-Coach Jürgen Klopp seine Startelf im Vergleich zum mühsamen 2:1 gegen Aufsteiger Braunschweig vor einer Woche auf drei Positionen umformiert. Der Ex-Bremer Sokratis, Sven Bender und zum ersten Mal auch Neuzugang Pierre-Emerick Aubameyang saßen auf der Bank. Neven Subotic, Sebastian Kehl und Marco Reus kehrten zurück ins Team. Klopp setzt also spürbar stärker auf Rotation als noch in der vergangenen Saison.

Bei den Bremern ersetzte Neueinkauf Luca Caldirola den am Oberschenkel verletzten Kapitän Clemens Fritz. Zudem kam überraschend auch der zum Verkauf stehende Marko Arnautovic erstmals in dieser Saison zum Einsatz.