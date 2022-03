Fußball FOTO: Swen Pförtner Bundesliga Leverkusen auch in Wolfsburg noch ohne Torjäger Schick Von dpa | 18.03.2022, 16:30 Uhr | Update vor 43 Min.

Bayer Leverkusen muss auch am Sonntag beim VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga noch auf Torjäger Patrik Schick verzichten. Der tschechische Nationalstürmer wird nach einer Wadenverletzung nicht rechtzeitig fit. „Patrik Schick ist im Reha-Training und hat noch kein Mannschaftstraining absolviert. Die Belastungen im individuellen Programm sind anders als im Teamtraining. Für Wolfsburg ist er noch keine Option“, sagte Trainer Gerardo Seoane am Freitag.