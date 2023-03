Leuchtraketen Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down 2. Liga Leuchtraketen: Niedersachsen-Derby zweimal unterbrochen Von dpa | 19.03.2023, 14:42 Uhr

Das Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga ist am Sonntag schon in der ersten Halbzeit zweimal unterbrochen worden.