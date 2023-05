Darum geht es am Samstagnachmittag: Borussia Dortmund hat beste Aussichten auf die Meisterschaft. Foto: dpa/Arne Dedert up-down up-down Fast alle Entscheidungen noch offen Der letzte Spieltag in der Bundesliga: Es knistert in allen Stadien Von Malte Goltsche | 26.05.2023, 16:54 Uhr

Der letzte Bundesliga-Spieltag ist in jedem Jahr ein Festtag – in diesem Jahr aber besonders. Neun Spiele, alle zeitgleich am Samstag um 15.30 Uhr und in allen geht es noch um etwas: die Meisterschaft, den Abstieg oder das internationale Geschäft.