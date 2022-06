ARCHIV - Der Fürther Trainer Stefan Leitl wird vor Spielbeginn offiziell verabschiedet. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild FOTO: Daniel Karmann 2. Bundesliga Leitl vorgestellt: Hannover kann „Bundesliga-Standort sein“ Von dpa | 08.06.2022, 13:33 Uhr

Hannovers neuer Trainer Stefan Leitl hat den Reiz für seine Aufgabe beim Fußball-Zweitligisten mit der Geschichte des Clubs begründet. „Die Aufgabe und Herausforderung in Hannover hat mich gereizt. Es ist ein großer traditionsreicher Club, der Bundesliga-Standort sein kann“, sagte der 44-Jährige bei seiner Vorstellung am Mittwoch. Zudem habe er in den intensiven Gesprächen mit Sportdirektor Marcus Mann ein gutes Gefühl für den Job bekommen.