Max Kruse vom VfL Wolfsburg FOTO: Swen Pförtner Fussball Kruses trifft auf Ex-Club: Kohfeldt-Lob für Union Berlin Von dpa | 03.03.2022, 15:54 Uhr | Update vor 1 Std.

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt will Max Kruse nicht als speziellen Union-Spion nutzen. „Max und ich tauschen uns unter der Woche immer aus. In den aktuellen Zeiten ist aber über Videoanalysen nahezu alles bekannt, was man über einen Gegner wissen sollte und muss“, sagte VfL-Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag über die besondere Konstellation dieses Spiels (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Nur fünf Wochen nach seinem überraschenden Wechsel von Union Berlin zum VfL Wolfsburg trifft Stürmer Kruse an diesem Samstag in der Fußball-Bundesliga zum ersten Mal wieder auf seinen Ex-Club.