Champions League Krasse Bayern-Panne: Kracher gegen Klopp weit entfernt Von dpa | 07.04.2022, 11:09 Uhr

So wird es nichts mit dem Traum-Halbfinale gegen den FC Liverpool und Jürgen Klopp. Der FC Bayern verliert in Villarreal 0:1 und ist noch gut bedient. Im Rückspiel muss eine deutliche Steigerung her.