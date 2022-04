Der bisherige Torwarttrainer Marco Kostmann (2.v.l) spricht als Hauptverantwortlicher beim Training von Arminia Bielefeld. Foto: Friso Gentsch/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Friso Gentsch Arminia Bielefeld Kostmann nimmt Team in die Pflicht - Zukunft mit Henke? Von dpa | 22.04.2022, 20:03 Uhr

Mit Zuversicht, einem Routinier an der Seite und einem Appell an die Mannschaft will Marco Kostmann bei Arminia Bielefeld die Trendwende im Abstiegskampf schaffen.